رئيس بيلاروسيا: الغرب يريد تغيير النظام الدستوري في بلادنا

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قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء إن الغرب يحرص على زعزعة استقرار المجتمع البيلاروسي وتغيير النظام الدستوري في بيلاروسيا.



وأضاف لوكاشينكو -في تصريحات أوردتها وكالة أنباء تاس الروسية- "نحن في الواقع نتعرض لضغوط من الغرب (الولايات المتحدة وحلفائها).. نواياهم معروفة جيدا وهي زعزعة استقرار المجتمع وتغيير النظام الدستوري وإحضار الأشخاص المخلصين المطيعين للغرب إلى السلطة".



وأشار الرئيس البيلاروسي إلى أن الغرب يستخدم تقنيات عالية للغاية لتحقيق أغراضهم، كما حذر من تزايد الضغوط الأجنبية على بيلاروسيا، مضيفا "يجب أن تكون مقاومتنا متناسبة".



وتابع لوكاشينكو "نحن ملزمون بحماية شعبنا، والأهم من ذلك أننا يجب أن نتقن مهارة الدعاية المضادة، التي امتلكناها في الاتحاد السوفيتي.. أنا لا أنكر ذلك، يجب ألا نجد كلمة (دعاية) مخيفة على الإطلاق".. مشيرا إلى أن الغرب ينغمس أيضا في الدعاية.



وقال "إن الغرب في الوقت نفسه يسخر منا ويطلق علينا (الدعائيين والمحرضين)، هم يريدون تضليلنا".. مؤكدا أنه يجب ابتكار آلية للمقاومة واتخاذ الإجراءات المضادة.



وفي مدريد، قال نائب الرئيس الأوكراني إيهور جوفكفا، اليوم الثلاثاء إن عقوبات الاتحاد الأوروبي الأخيرة على روسيا "غير كافية"، لافتا إلى أن وتيرة العقوبات حتى الأن بطيئة للغاية.



وأضاف في خطاب ألقاه في مدريد، وفقا لما أوردته قناة "الحرة" الأمريكية"، أن أوكرانيا ليست راضية أيضا عن وتيرة تسليم الأسلحة من الغرب.



وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعا القادة الأوروبيين إلى وضع حد "لخلافاتهم الداخلية"، وفرض حزمة سادسة من العقوبات ضد موسكو.