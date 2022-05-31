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رئيس الوزراء يوجه بقطع الكهرباء والمياه عن 27 قرية بالساحل الشمالى امتنعت عن سداد مستحقات الدولة.. صور

الثلاثاء، 31 مايو 2022 04:56 م
رئيس الوزراء يوجه بقطع الكهرباء والمياه عن 27 قرية بالساحل الشمالى امتنعت عن سداد مستحقات الدولة.. صور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

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ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم استعراض عدد من الملفات ذات الأولوية، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. 
 
 
ووجه رئيس الوزراء محافظ مطروح بإيقاف خدمات الكهرباء والمياه عن 27 قرية سياحية فى منطقة الساحل الشمالي، واقعة فى الحدود بين العلمين والضبعة، وذلك نظرا لامتناعها عن سداد مستحقات الدولة، الخاصة بالمياه والكهرباء.
 
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء (1)
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء (1)

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء (2)
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء (2)

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء (3)
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء (3)

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء (4)
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء (4)

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء (5)
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء (5)

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء (6)
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء (6)

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء (7)
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء (7)

 


الساحل الشمالي

قري الساحل الشمالي

القري السياحية

مطروح

قطع الكهرباء والماء

مستحقات الدولي

اليوم السابع بلس


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