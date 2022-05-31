رئيس أوكرانيا عن المعارك في بلاده: روسيا تتفوق علينا في "العدة" و "العتاد"

كتب أحمد عرفة

قال فولوديمير زيلينسكى، رئيس أوكرانيا عن المعارك في بلاده، إن روسيا تتفوق علينا في "العدة" و"العتاد" ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على فرض حزمة سادسة من العقوبات على روسيا تطال قطاعات المال والنفط، فضلا عن تقديم نحو 9 مليارات يورو لدعم الاقتصاد الأوكراني خلال الحرب.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في القمة الـ27 والتي عقدت في بروكسل،اليوم الثلاثاء إن العقوبات تشمل إقصاء بنك "سبيربنك" -أكبر بنوك روسيا- من نظام سويفت للتحويلات المالية الدولية، وفقا لما أوردته قناة "الحرة"الأمريكية.

وأضافت :"من الجيد أننا انتزعنا سبيربنك من نظام سويفت للتحويلات المالية الدولية، كما سيكون هناك حظر على التأمين وإعادة التأمين على السفن الروسية من قبل الشركات الأوروبية، وعلى تقديم أى خدمات لأنشطة الأعمال الروسية، فضلا عن تعليق البث الإذاعي والتلفزيوني لثلاثة منافذ إعلامية روسية رسمية عملت على تزييف المعلومات التي شهدناها على مدى الشهور الماضية".