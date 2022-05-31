اليوم السابع
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حبس سيدة وعاطل 4 أيام بتهمة ترويج الأستروكس فى منطقة السلام

الثلاثاء، 31 مايو 2022 01:38 م
حبس سيدة وعاطل 4 أيام بتهمة ترويج الأستروكس فى منطقة السلام كلابش، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة السلام، بحبس سيدة وعاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الإتجار فى المواد المخدرة.
 
ونجحت أجهزة الأمن، في ضبط سيدة وآخر، بحوزتهما كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.
 
تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (إحدى السيدات ، عاطل – مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول)، حال تواجدهما بالمنطقة سكنهما، وبحوزتهما (كمية من مخدر الأستروكس – كمية من مخدر البودر - مبلغ مالى - هاتف محمول - ميزان حساس - كيس تبغ - أداة حادة "مقص").
 
وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.
 
 
 
 

 


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