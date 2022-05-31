جامعة سوهاج تستضيف ورشة توعوية حول الأطر العامة لقانون المالية الموحد

سوهاج محمود مقبول

استضافت جامعة سوهاج، صباح اليوم، فعاليات ورشة عمل للتوعية حول "الأطر العامة لقانون المالية العامة الموحد رقم (6) لسنة 2022"، التي نظمتها وحدة التدريب الداخلي بقطاع الحسابات والمديريات المالية، تحت رعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية بحضور الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، ومحمد عبدالله محمد وكيل وزارة المالية، وجمال محمد محمود مزيد مدير الوحدات الحسابية بالمديرية المالية، ووليد محمد عبدالحميد وكيل المديرية المالية، ولفيف من أعضاء الجهاز الإداري بالجامعة من العاملين بالوحدات المالية بالفصلين التعليمي والعلاجي، وعدد من العاملين بالوحدات المالية والحسابية بالمديرية المالية بسوهاج.

وألقى الدكتور مصطفى عبدالخالق، كلمة رحب فيها بضيوف الجامعة من المديرية المالية بمحافظة سوهاج، موضحاً أن الهدف من تنظيم ورشة العمل التوعية من اهل الخبرة للقائمين على الأمور المالية بالمستشفيات الجامعية والفصل التعليمي بالأطر العامة للقانون الجديد الموحد رقم 6 لعام 2022، لافتاً إلى أنه يجري الآن العمل باللائحة التنفيذية للقانون السابق لحين الانتهاء من صدور اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، مهيباً بجميع المشاركين في الورشة من الجهاز الإداري بالجامعة بضرورة التعرف بشكل دقيق على جميع التفصيلات الخاصة بالقانون الجديد، لكي يتمكنوا من التطبيق الصحيح لنصوصه ومواده، مع ضرورة التحلي بالمعرفة التامة بكل القوانين والتشريعات التي تصدرها الدولة للتأكيد على تطبيق مفهوم الرقابة الوقائية قبل الرقابة العلاجية، متمنياً للجميع ملتقى مثمر وبناء بما يعود على مصرنا الحبيبة بالتقدم والازدهار في ظل تأسيس الجمهورية الجديدة.

ومن جهته قال محمد عبدالله محمد حسن، أن ورشة العمل تأتي استكمالاً لورش العمل السابقة التي تنظمها وحدة التدريب الداخلي للقطاع، لنشر الوعي لدى الجهات الإدارية حول الأمور المالية التي تشرف عليها وزارة المالية، لعكس النقلة النوعية للتشريعات التي تنفذها الدولة التي ترتكز على الإفصاح والشفافية من أجل تحقيق المستهدف من التنمية الشاملة وفقاً لرؤية مصر 2030، موجهاً شكر لرئيس الجامعة، ومتمنياً للجميع دوام التقدم والسداد والخروج من الورشة بكافة المعلومات التي تسهم في نشر الوعي حول القانون الجديد ولائحته التنفيذية.

جدير بالذكر أن ورشة العمل تخللها تنفيذ عدد من المحاضرات الفرعية أشرف على تنفيذها مختصين في الرقابة المالية، لاقت على استحسان من جميع المشاركين.



جامعة سوهاج تستضيف ورشة توعوية حول الأطر العامة لقانون المالية الموحد (2)



جامعة سوهاج تستضيف ورشة توعوية حول الأطر العامة لقانون المالية الموحد (3)



جامعة سوهاج تستضيف ورشة توعوية حول الأطر العامة لقانون المالية الموحد (4)



جامعة سوهاج تستضيف ورشة توعوية حول الأطر العامة لقانون المالية الموحد (5)



جامعة سوهاج تستضيف ورشة توعوية حول الأطر العامة لقانون المالية الموحد (6)



جامعة سوهاج تستضيف ورشة توعوية حول الأطر العامة لقانون المالية الموحد (7)



جامعة سوهاج تستضيف ورشة توعوية حول الأطر العامة لقانون المالية الموحد (8)