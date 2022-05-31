اليوم السابع
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"توكتوكين في يوم واحد".. الأمن يضبط عصابة السرقة بالإكراه في القاهرة

الثلاثاء، 31 مايو 2022 12:00 ص
"توكتوكين في يوم واحد".. الأمن يضبط عصابة السرقة بالإكراه في القاهرة تكاتك-أرشيفية
كتب – أحمد عبد الهادى

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قام 3 أشخاص بسرقة توك توك بالإكراه، من صاحبه في منطقة منشأة ناصر بالقاهرة، وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات البلاغ المقدم، بأنه حال سيره بمركبة "التوك توك" خاصته بدائرة القسم، استقل بصحبته أشخاص "غير معلومين لديه"، وقاموا بتهديده باستخدام سلاح نارى وأسلحة بيضاء كانت بحوزتهم، واستولوا منه على المركبة خاصته ولاذوا بالفرار.
 
وتمكن رجال الأمن من ضبطهم، وبحوزتهم الأسلحة المُستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه، وتصرفهم فى مركبة "التوك توك" المستولى عليها وبيعها (لشخصين، مقيمين بمحافظة الجيزة) أمكن ضبطهما وبحوزتهما المركبة المستولى عليها ومركبة أخرى مُبلغ بسرقتها، بمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة ف تم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين. 
 
 

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