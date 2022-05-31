تحرير 110 محاضر تموين فى حملة لضبط الأسواق بالبحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحر الأحمر، بقيادة المهندس ربيع اسماعيل، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، عن شن حملة مكبرة اليوم الثلاثاء لضبط الأسواق ومحاربة استغلال التجار، وذلك باشراف من المهندس احمد الدقاق مدير عام الرقابة التجارية بالمديرية بالاشتراك مع مباحث التموين برئاسة العقيد محمود صقر رئيس مباحث التموين، وكذلك بالتنسيق مع ادارات التموين بالمدن المختلفة.

وأسفرت الحملة التي شنتها مديرية التموين عن تحرير 110 محضر تكويني مختلف بالاسواق التجارية المختلفة ، عباره عن البيع ازيد من السعر المعلن وعدم الإعلان عن اسعار بعض السلع وعدم استخراج شهادة صحيه وعدم وضع شاش ابيض علي اللحوم وسلع مجهوله المصدر، شارك في الحملة كلا من المهندس عصام مصطفى وو مديحة الضبع، وابراهيم عبدالبديع، مفتش الرقابة التجارية بمديرية تموين البحر الأحمر .