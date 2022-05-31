تحديد جلسة 27 يونيو للحكم على 7 متهمين اقتلعوا عين مزارع ومثلوا بجثته أخذاً بالثأر

الفيوم رباب الجالي

قررت محكمة جنايات الفيوم، المنعقدة بالدائرة الرابعة، برئاسة المستشار حسن دياب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إيهاب سعيد حنا، وأشرف عبد الغفور محمد، وإسلام خليل إبراهيم، ووكيل نيابة أحمد محمد زغلول، تحديد جلسة 27 يونيو لمحاكمة 7 متهمين قاموا بقتل مزارع وخلع عينه والتمثيل بحثته أخذا بالثأر حيث استمعت هيئة المحكمة اليوم لمحامي الدفاع المتهمين.

تعود وقائع القضية رقم 12828 جنايات مركز إطسا لسنة 2021 والمقيدة برقم 1792 كلي الفيوم، إلى 22 يوليو المُنقضي، حينما أقدم 7 أشخاص من عائلة واحدة على قتل مزارع بعدما اقتلعوا عينيه انتقاماً منه أخذاً بالثأر، حيث انتظروه مكان عبوره أثناء ذهابه للأرض الزراعية وانقضوا عليه.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين، إتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، بالإضافة إلى حيازة أسلحة بدون مسوغ قانونى.

والمتهمون هم عبد الله ع ع "محبوس"، 28 سنة، وعلى ع ع، 41 سنة، محبوس، وعبد العليم ع ع، هارب، وأحمد ع م ، هارب، وحسام ع م ، هارب، وأحمد م م ، هارب، ومحمد م أ ، هارب. قتلوه أخذاً بالثأر وألقوا الجثة.

وكان المتهمون قد انتظروا المجني عليه محمود م ع ، بعدما بيتوا النية، وعقدوا العزم المحقق على إزهاق روحه بدافع الأخذ بالثأر والانتقام، واقتلعوا عين المجني وهجموا عليه وكالوا له الضربات،

وأمسك المتهم الثاني برأسه ومنعه من الحراك، وفتح المتهم الثالث عينيه عنوة وأشهر المتهم الأول مسماراً حديدياً وأعمله في عينه اليسرى حتى اقتلع عينه، وحثوا المتهم السابع على قتله والذي طعنه عدة طعنات.

وحمل المتهمون جثة المجني عليه، وألقوا به في مجرى مائي، وتركوه غارقاً في دمائه وظنوا أنه قد فارق الحياة، وجرى نقله للمستشفى ولكن فشلت محاولات إنقاذ حياته لسوء حالته، وفاضت روحه إلى بارئها.