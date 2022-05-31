اليوم السابع
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أكرم القصاص
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بنك سبيربنك الروسى بعد إقصائه من نظام "سويفت": القرار الأوروبى لم يكن مفاجئا

الثلاثاء، 31 مايو 2022 10:20 ص
بنك سبيربنك الروسى بعد إقصائه من نظام "سويفت": القرار الأوروبى لم يكن مفاجئا الاتحاد الأوروبى - صورة أرشيفية
وكالات

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علق بنك سبيربنك الذي يعد أكبر مصرف في روسيا، على قرار قادة الاتحاد الأوروبي فصله من نظام "سويفت" للمعاملات المالية الدولية، وذلك في إطار حزمة جديدة من العقوبات الأوروبية ضد موسكو.

 

وحسب موقع روسيا اليوم، شدد مصرف "سبيربنك" الروسي، على أن قرار إقصائه من "سويفت" للمعاملات المالية الدولية لن يؤثر على الوضع الحالي للمصرف في التسويات الدولية، كذلك لن يؤثر على عمليات المصرف داخل روسيا.

 

وأشار المصرف، إلى أن الإجراء لن يؤثر على أداء "سبيربنك"، لافتا إلى أن القرار لم يكن مفاجئا.

 

وأكد مصرف "سبيربنك"، على أنه يواصل عمله ونشاطه كالمعتاد، وذكر بأن القيود الرئيسية التي فرضتها الدول الغربية سارية بالفعل قبل ذلك أيضا.

 

وأمس اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على حظر 90% من واردات النفط الروسي بحلول نهاية العام الجاري، وفصل "سبيربنك" الروسي من نظام "سويفت" للتحويلات المالية الدولية، وذلك في إطار الحزمة السادسة الجديدة من العقوبات على روسيا.

 


بنك سبيربنك الروسى

نظام سويفت

الاتحاد الأوروبي

العقوبات الأوروبية

موسكو


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