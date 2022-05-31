اليوم السابع
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بايدن يلتقى الفريق الكورى الغنائى BTS لمناقشة الكراهية ضد الآسيويين

الثلاثاء، 31 مايو 2022 02:50 م
بايدن يلتقى الفريق الكورى الغنائى BTS لمناقشة الكراهية ضد الآسيويين فريق BTS
كتبت ريم عبد الحميد

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يلتقى الرئيس الأمريكى جو بايدن اليوم، الثلاثاء، مع فريق BTS الغنائى الكورى الشهير، لمناقشة جرائم الكراهية والتمييز ضد الآسيويين، فى أول زيارة له على الإطلاق للبيت الأبيض.

 

وقال البيت الأبيض إن الفريق، الذى اكتسب شهرة عالمية وله ملايين المعجبين فى مختلف أنحاء العالم، سينضم إلى بايدن لمناقشة الشمول والتمثيل الآسيوى ومعالجة جرائم التمييز والكراهية ضد الآسيويين التي أصبحت من القضايا البارزة فى السنوت الأخيرة.

 

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، أن الولايات المتحدة واجهت زيادة حادة فى جرائم الكراهية التي تستهدف الأمريكيين من أصل آسيوى، وذلك منذ بداية وباء كورونا قبل أكثر من عامين. وأعلن بايدن مرارا أن الكراهية ليس لها مكان فى أمريكا، ووقع قانون جرائم كراهية كوفيد فى مايو 2021، والذى يسمح لقوات إنفاذ القانون الفيدرالي بتحديد جرائم الكراهية والتحقيق فيها.

 

وقال البيت الأبيض فى بيان سابق إن بايدن والفريق الكوري سيناقشون أهمية التنوع والشمول ودور BTS  كسفراء للشباب ينشرون رسالة الأمل والإيجابية حول العالم.


BTS

بايدن

البيت الأبيض

الرئيس الأمريكى


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