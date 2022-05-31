بايدن: علينا ألا نخون الأرواح التي جعلت أمتنا منارة للعالم

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قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الشعب الأمريكي مدين لكل الجنود الذين ضحوا بحياتهم خلال الحروب التي خاضتها الولايات المتحدة دفاعا عن الحرية والديمقراطية.. وأضاف :"يجب ألا نخون الأرواح التى جعلت من أمتنا منارة للعالم وقلعة للحرية والعدالة للجميع".



وأكد بايدن- فى خطاب ألقاه بمناسبة إحياء "يوم الذكرى"- :"أن الحرية هى الطريقة التى يتحمل بها الشعب الأمريكي كل تحدى، والتغلب على كل عقبة يواجهها خلال السنوات الماضية، وفقا لما أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الثلاثاء.



وأحيا الرئيس بايدن هذا اليوم بزيارة مقبرة "أرلينغتون" الوطنية، كما وضع هو ونائبته كاميلا هاريس، إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول تكريما لأفراد الخدمة في الجيش الأمريكي الذين لقوا حتفهم في الحرب ولم يتم التعرف على رفاتهم.



ويعد يوم الذكرى عطلة رسمية فيدرالية فى أمريكا منذ عام 1971.