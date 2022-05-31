وذكرت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية أن القوات الأمنية شنت عملية تفتيش واسعة النطاق وبدعم من الجيش في جنوب شرق مدينة تلعفر بمحافظة نينوى، لملاحقة والقضاء على عصابات داعش الإرهابية.. مشيرة إلى أن العملية تهدف لتفتيش جبال الشيخ إبراهيم وقرية الخان في شمال غرب البلاد.

يأتي هذا في الوقت الذي تشدد فيه القوات العراقية من إجراءاتها وعملياتها الأمنية خلال هذه الفترة في مختلف أنحاء البلاد لملاحقة وطرد فلول تنظيم داعش الإرهابي وقمع العمليات الإرهابية بالبلاد.