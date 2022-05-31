اليوم العالمى للتصلب المتعدد.. علامات الإصابة بالمرض وكيفية اكتشافه

كتبت فاطمة خليل

يحتفل العالم يوم 30 مايو من كل عام باليوم العالمى لمرض التصلب المتعدد، ويسبب التصلب المتعدد مضاعفات في الرؤية والتوازن والتحكم في العضلات ووظائف الجسم الأخرى، وهو مرض مزمن يؤثر على النخاع الشوكي في الدماغ والأعصاب البصرية، في هذا التقرير نتعرف على أعراض الإصابة بمرض التصلب المتعدد وهل يصيب النساء بشكل أكثر من الرجال، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

في حين أن الحالة تؤثر على الجميع (الذين يعانون من هذه الحالة) بشكل مختلف، فقد يعاني البعض من أعراض خفيفة وقد لا يتطلب أي علاج على الإطلاق، بينما قد يواجه البعض الآخر صعوبة في التنقل حتى مع مهامهم اليومية.

على الرغم من حقيقة أن أسباب مرض التصلب العصبي المتعدد لا تزال غير معروفة، يُعتقد أن الحالة هي اضطراب في المناعة الذاتية حيث ينتج الجهاز المناعي للجسم الخلايا والبروتينات (الأجسام المضادة) التي تهاجم المايلين (مادة دهنية تحمي أليافنا العصبية).

على الرغم من أن مرض التصلب العصبي المتعدد ليس مرضًا وراثيًا إلا أنه يبدو أن العوامل الوراثية تلعب دورًا رئيسيًا في جعل بعض الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة.

تشير التقديرات إلى أن المدخنين معرضون لخطر إضافي ، كما أن النساء أكثر عرضة للإصابة بمرض التصلب العصبي المتعدد ثلاث مرات مقارنة بالرجال.

كيف يمكن التعرف على بداية مرض التصلب المتعدد؟

تبدأ الأعراض لدى معظم المرضى في البداية بين سن 20-40 وقد تختلف من فرد لآخر حسب موقع الآفة العصبية، قد يكون المرض نفسه خفيفًا أو متوسطًا أو شديدًا ، واعتمادًا على مقدار الضرر ، يفشل الدماغ في إرسال الإشارات المناسبة في جميع أنحاء الجسم مما يؤدي إلى عدم كفاءة عمل الأعصاب.

قد تشمل الأعراض الشائعة لمرض التصلب العصبي المتعدد التي يجب الانتباه لها: التعب ، وصعوبة المشي ، والتنميل والوخز، والمشاكل الجنسية، ومشكلة الرؤية، ومشكلة الكلام، وضعف العضلات، والتصلب، والتشنج، ومشكلة التركيز أو التذكر، ومشاكل المثانة والأمعاء.

تشمل الأعراض الشائعة الأخرى في المراحل المبكرة

مشاكل الرؤية - التهاب العصب البصري، التهاب الأعصاب في العين، من الأعراض المبكرة الشائعة. قد يعاني المرضى في البداية من عدم وضوح الرؤية أو ازدواجها، عادة بسبب مشاكل في عين واحدة مع تقدم الحالة، يزداد فقدان البصر، على الرغم من ندرة العمى التام.

الإحساس بالوخز والخدر- يمكن أن يحدث الإحساس بالوخز أو الزحف أو الحرقان أو فقدان الإحساس. قد يشعر المرضى بأحاسيس حرارة شديدة أو برودة.

غالبًا ما تبدأ الأعراض في نهاية الساقين أو الذراعين وتتحرك لأعلى باتجاه بداية الطرف.

ضعف العضلات وتشنجاتها - يمكن أن يشعر المرضى بضعف أو ثقل في الأطراف.

مشاكل في التوازن والتنسيق - يعاني المرضى من مشية غير مستقرة وصعوبة في المشي بشكل طبيعي والحفاظ على توازنهم قد يجدون صعوبة في استيعاب الأشياء الصغيرة. يمكن أن تتفاقم هذه المشاكل بسبب أعراض مرض التصلب العصبي المتعدد الشائعة الأخرى ، مثل الدوخة والرعشة.

التعب هو أكثر أعراض مرض التصلب العصبي المتعدد شيوعًا ، وغالبًا ما يحدث في وقت مبكر من المرض. عادة ما يكون التعب أسوأ في وقت متأخر من بعد الظهر ويتحسن في وقت مبكر من المساء، وقد يكون مصحوبًا بارتفاع في درجة حرارة الجسم هذا عرض مهم في جميع المرضى تقريبًا.

كما أن جميع المرضى قد لا تظهر عليهم جميع الأعراض. أيضًا ، يعاني معظم المصابين بمرض التصلب العصبي المتعدد من نوبات ، تسمى أيضًا الانتكاسات ، عندما تسوء الحالة بشكل ملحوظ.

وعادة ما تتبعها أوقات الشفاء عندما تتحسن الأعراض. بالنسبة للآخرين ، يستمر المرض في التدهور بمرور الوقت.