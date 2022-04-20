كل ما تريد معرفته عن مرض التصلب المتعدد

كتبت نهير عبد النبى

التصلب المتعدد (MS) هو مرض يؤدي إلى إعاقة الدماغ والحبل الشوكي (الجهاز العصبي المركزي)، في مرض التصلب العصبي المتعدد، يهاجم الجهاز المناعي الغلاف الواقي (الميالين) الذي يغطي الألياف العصبية ويسبب مشاكل في الاتصال بين دماغك وبقية جسمك، و في النهاية يمكن أن يسبب المرض تلفًا دائمًا أو تدهورًا في الأعصاب.

وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم اليوم السابع كل ما تريد معرفته عن التصلب المتعدد وفقا لما ذكره موقع mayoclinic

س: ما هي أعراض التصلب المتعدد

-خدر أو ضعف في طرف واحد أو أكثر يحدث عادةً في جانب واحد من جسمك في كل مرة ، أو ساقيك وجذعك.

-الإحساس بالصدمة الكهربائية التي تحدث مع حركات معينة للرقبة ، وخاصة ثني الرقبة للأمام .

-رعشة الجسم وعدم اتزان.

-مشاكل في الرؤية وحركة العين.

-كلام غير واضح.

-إعياء.

-دوخة.

-وخز أو ألم في أجزاء من جسمك.

س: كيف يتم تشخيص مرض التصلب المتعدد؟

لا توجد اختبارات محددة لمرض التصلب العصبي المتعدد بدلاً من ذلك ، غالبًا ما يعتمد تشخيص التصلب المتعدد على استبعاد الحالات الأخرى التي قد تؤدي إلى ظهور علامات وأعراض مشابهة ، تعرف بالتشخيص التفريقي.

من المرجح أن يبدأ طبيبك بتاريخ طبي شامل وفحص ما يلى:

-اختبارات الدم ، للمساعدة في استبعاد الأمراض الأخرى ذات الأعراض المشابهة لمرض التصلب العصبي المتعدد، ويجري حاليًا تطوير اختبارات للتحقق من وجود مؤشرات حيوية معينة مرتبطة بمرض التصلب العصبي المتعدد وقد تساعد أيضًا في تشخيص المرض.

-البزل الشوكي ، حيث يتم إزالة عينة صغيرة من السائل النخاعي من القناة الشوكية لتحليلها في المختبر، و يمكن أن تظهر هذه العينة شذوذًا في الأجسام المضادة المرتبطة بمرض التصلب العصبي المتعدد، و يمكن أن يساعد البزل النخاعي أيضًا في استبعاد العدوى والحالات الأخرى ذات الأعراض المشابهة لمرض التصلب العصبي المتعدد .

-التصوير بالرنين المغناطيسي، والذي يمكن أن يكشف عن مناطق مرض التصلب العصبي المتعدد (الآفات) في الدماغ والحبل الشوكي، قد تتلقى حقنة في الوريد من مادة تباين لتسليط الضوء على الآفات التي تشير إلى أن مرضك في مرحلة نشطة.

-اختبارات الجهد، والتي تسجل الإشارات الكهربائية التي ينتجها جهازك العصبي استجابة للمنبهات، وقد يستخدم اختبار الجهد المُثار محفزات بصرية أو محفزات كهربائية في هذه الاختبارات ، يمكنك مشاهدة نمط بصري متحرك ، أو نبضات كهربائية قصيرة يتم تطبيقها على الأعصاب في ساقيك أو ذراعيك تقيس الأقطاب الكهربائية مدى سرعة انتقال المعلومات عبر مسارات أعصابك.

س: ما هي أسباب التصلب المتعدد؟

لا يوجد سبب واضح في الإصابة بهذا النوع من المرض ولكن هناك بعض العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بالمرض وهى:

-وجود خلل بجهاز المناعة.

-التقدم في العمر.

- تزداد فرصة الإصابة عند النساء أكثر من الرجال.

التعرض للعدوى والفيروسات.

- نقص فيتامين D.

- تزداد فرص الإصابة لدى الأشخاص المصابة بالأمراض المناعية الذاتية .