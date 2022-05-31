اليوم السابع
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الوقود يتصدر قائمة أكثر صادرات مصر للاتحاد الأوروبي عام 2021 بـ5.8 مليار دولار

الثلاثاء، 31 مايو 2022 01:00 ص
الوقود يتصدر قائمة أكثر صادرات مصر للاتحاد الأوروبي عام 2021 بـ5.8 مليار دولار حاويات تجارية - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

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رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قائمة المنتجات الأكثر تصديرا إلى دول الاتحاد الأوروبي بنهاية عام 2021، حيث تصدر الوقود والمنتجات البترولية ومنتجات الصناعات الاستخراجية قائمة أعلى عشر مجموعات سلعية صدرتها مصر لدول الاتحاد الأوروبي خلال عام 2021.

 

وبلغت قيمة الصادرات المصرية من الوقود والمنتجات البترولية نحو 5.8 مليار دولار، يليه المنتجات الكيماوية والبلاستيك 2.4 مليار دولار، ثم المنتجات المعدنية 1.8 مليار دولار، ثم آلات وأجهزة آلية كهربائية ومعدات النقل 1.6 مليار دولار، ثم المنتجات الحيوانية والنباتية والمشروبات والتبغ 1.4 مليار دولار، ثم الخيوط والألياف النسجية ومنتجات الغزل والنسيج والملابس 906.9 مليون دولار، ثم مصنوعات الرخام والأحجار والخزف والزجاج 369.1 مليون دولار، ثم المطاط والجلود والأخشاب 183.3 مليون دولار، ثم أصناف أخرى 124.3 مليون دولار، وأخيراً أجهزة علمية 43.7 مليون دولار.

 

وكان إجمالي الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبي خلال عام 2021 سجلت 14.6 مليار دولار، مقابل 7.8 مليار دولار عام 2020، بزيادة بلغت 6.8 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 85.9%.

 

وحلت إيطاليا على رأس قائمة أعلى عشر دول بالاتحاد الأوروبي استيراداً من مصر خلال عام 2021، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 2.8 مليار دولار، يليها مالطا 2 مليار دولار، ثم أسبانيا 1.9 مليار دولار، ثم اليونان 1.6 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 1.2 مليار دولار، ثم فرنسا 1.1 مليار دولار، ثم ألمانيا 848.2 مليون دولار، ثم هولندا 689.1 مليون دولار،  ثم بلجيكا 443.9 دولار، وأخيراً  سلوفاكيا 417.7 مليون دولار.


صادرات مصر

الاتحاد الأوروبى

اخبار الاقتصاد

غزل ونسيج


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