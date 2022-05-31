المكسيك تنتظر رد واشنطن على حضور قمة الأمريكتين: بايدن مشغول بأزمة تكساس

فاطمة شوقى

أكد رئيس المكسيك، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، أنه لا يحدد ما إذا كان سيحضر القمة التاسعة للأمريكتين أم لا بينما ينتظر رد رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن، بشأن دعوة الجميع، بدون استثناءات، حسبما قالت قناة "تيلى سور" الفنزويلية.

وأشارت القناة إلى أن الرئيس المكسيكى قال "نحن ننتظر ردا.. نتفهم أن الرئيس بايدن مشغول وقلق بشأن ما حدث في تكساس بقتل الأطفال والشباب وهذا ما يجعله مشغولا".

في الوقت نفسه، قدر لوبيز أوبرادور إمكانية أخذ اقتراحه في الاعتبار على الرغم من "الضغط القوي" من قطاعات معينة من المجتمع الأمريكي.

ومع ذلك، صرح رئيس المكسيك أنه: "عندما يتعين عليك الاختيار بين الفعالية السياسية والمبادئ ، يجب على المرء أن يميل نحو المبادئ لأنه إذا لم يكن الأمر كذلك ، فماذا نحن؟".

في السابق، صرح الرئيس أنه لن يحضر قمة الأمريكتين في لوس أنجلوس إذا لم تتم دعوة جميع الدول، في هذه الحالة ، سيرسل وزير العلاقات الخارجية ، مارسيلو إبرارد ، نيابة عن حكومته.

وشكرت كوبا وفنزويلا ونيكاراجوا جهود الحكومة المكسيكية ضد سياسة واشنطن الإقصائية وسعيًا إلى تحقيق رؤية ديمقراطية وتعددية.

ومع ذلك ، صرح رئيس كوبا ، ميجيل دياز كانيل ، أنه لن يحضر القمة بأي حال من الأحوال وأكد أنه: "من المعروف أن حكومة الولايات المتحدة تصورت منذ البداية أن قمة الأمريكتين لن تكون شاملة ".