المشدد 10 سنوات لخريج زراعة بالصف عمل طبيب نساء 7سنوات وأجرى عمليات ولادة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار علي عرفان، بمعاقبة متهم بهتك عرض سيدات بادعائه العمل كطبيب نساء، وتزوير محرر رسمى للانضمام لنقابة الأطباء، فى منطقة الصف، بالسجن المشدد 3 سنوات عن تهمة التزوير، والسجن المشدد 7سنوات عن تهمة هتك العرض.

صدر القرار برئاسة المستشار على عرفان عبد الوهاب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة محمد على حسن، وخالد عبد الرحمن سالم عبد الرحمن، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل.

وأسندت النيابة المتهم " صلاح.م"، حاصل على بكالوريوس زراعة، تهمة وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية، ارتكب تزويرا فى محرر رسمى، هو "استمارة الحصول على بطاقة شخصية"، بأن أثبت بها على خلاف الحقيقة بيانات حالته الوظيفية المزورة بأنه طبيب بشرى مع علمه بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واشترك المتهم مع موظف عام حسن النية بمصلحة الأحوال المدنية، فى ارتكاب تزوير المحرر الرسمى، وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بذلك، بأن أخرج بصحة المحرر المزور محل الاتهام السابق أمام الموظف العام محتجا لما به من بيانات غير حقيقية، وأمد الموظف بها فأثبتها بالمستند المزور محل هذا الاتهام على النحو المبين بالتحقيقات.

كما قام المتهم بهتك عرض عدد من السيدات بغير قوة أو تهديد، بأن كشف عن عوراتهن ولامس مناطق عفتهن، واهما إياهن أنه طبيب نساء وتوليد على النحو المبين بالتحقيقات.

كما استولى المتهم على مبالغ مالية من عدد من السيدات، لأن أوهمهن بأنه طبيب نساء وتوليد وتولى علاجهن، فتمكن بتلك الطريقة من الاستيلاء على المبالغ المالية على النحو المبين بالتحقيقات.

كما جرح إحدى السيدات جرحا أعجزها عن أعمالها لمدة 20 يوما على النحو المبين بالتحقيقات.

مارس مهنة الطب دون أن يكون مقيداً بسجل الأطباء وبجداول الأطباء البشريين.

وشهد أحد الشهود أن المتهم كان يعمل كطبيب نساء وتوليد منذ سبع أعوام، وأجرى عدد من عمليات الولادة القيصرية والطبيعية قبل أن يكتشف أمره.