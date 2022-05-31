اليوم السابع
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الكنيسة الأرثوذكسية تقيم لقاء سنويا لـ550 طالبا بالثانوية العامة فى سوهاج

الثلاثاء، 31 مايو 2022 02:29 م
الكنيسة الأرثوذكسية تقيم لقاء سنويا لـ550 طالبا بالثانوية العامة فى سوهاج جانب من لقاء طلاب الثانوية العامة
كتب: محمد الأحمدى

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نظمت كنيسة الشهيد مارجرجس بسوهاج، اليوم، اللقاء السنوى لطلبة وطالبات الثانوية العامة، وصلى الأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشأة والمراغة صباح اليوم القداس الإلهى فى بداية اللقاء ثم كلمة روحية لنيافته تضمنت معانى مشجعة للحضور مع اقتراب فترة الامتحانات.

وفى الختام قدم الأنبا باخوم بعض الهدايا التذكارية للمشاركين فى اللقاء البالغ عددهم 550 طالبا وطالبة.

وفى سياق متصل، تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية بعيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر فى الأول من شهر يونيو 2022، حيث بدأت رحلة مسار العائلة المقدسة فى الهروب من بيت لحم فى فلسطين بسبب اضطهاد هيرودس الذى كان مزمع قتل السيد المسيح، فيما جاء الملاك إلى يوسف النجار والذى جاء إليه ملاك الرب وقال له قم وخذ الصبى وأمه واذهب بهما إلى مصر لأن هيرودس مزعم قتله.

وذهبت السيدة مريم العذراء ويوسف النجار والسيد المسيح فى رحلة هروبهم إلى مصر فى 20 مسار، حيث بدأت من فلسطين، إلى مصر عن طريق الهضاب والصحارى، وليس عبر إحدى الطرق المتعارف عليها - ثلاثة طرق حينها - ووصلوا إلى حدود مصر فى محطتهم الأولى.

الأنبا باخوم
الأنبا باخوم

 

جانب من لقاء طلاب الثانوية العامة
جانب من لقاء طلاب الثانوية العامة

 

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

 

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

الشهيد مارجرجس

سوهاج

اخبار سوهاج


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