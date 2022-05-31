اليوم السابع
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القومى للمرأة يطلق قوافل طبية بقرى حياة كريمة

الثلاثاء، 31 مايو 2022 10:16 ص
القومى للمرأة يطلق قوافل طبية بقرى حياة كريمة قافلة طبيه - ارشيفية
كتب محمود راغب

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يطلق المجلس القومى للمرأة ،  قوافل طبية بعدد من  القري التي تشملها محافظات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، وذلك على هامش أمسيات الأسرة المصرية  التى ينفذها  المجلس بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. 
 
وأكدت إيزيس محمود المديرة العامة للإدارة العامة لتخطيط البرامج والحملات بالمجلس، أن القوافل الطبية تستهدف الكشف على السيدات والرجال والأطفال في جميع التخصصات، مع توفير الأدوية المجانية للتخصصات الرمد والنساء والاطفال و العظام، بالإضافة إلى توفير نظارات طبية مدعمة للسيدات المستفيدات.

القومى للمراه

المجلس القومى للمرأة

مايا مرسى

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