اليوم السابع
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القبض على شخص هارب من 76 سنة سجن فى الإسماعيلية

الثلاثاء، 31 مايو 2022 11:26 ص
القبض على شخص هارب من 76 سنة سجن فى الإسماعيلية حبس - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالإسماعيلية مطلوب التنفيذ عليه فى عدد (40) حكما قضائيا، بإجمالى مدد حبس بلغت 76 سنة.
 
 فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بمشاركة قطاع الأمن العام من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية) ومطلوب التنفيذ عليه فى عدد (40) حكما قضائيا فى قضايا (تبديد – شيك – مبانى تعدى على أرض الدولة) بإجمالى مدد حبس بلغت (76 سنة و6 شهور) حال تردده على محل إقامته، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 
 

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