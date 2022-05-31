وأشار وزير الأوقاف الصومالي - خلال اللقاء وفقا لوكالة الأنباء الصومالية اليوم الثلاثاء، إلى العقبات التي تواجه الحجاج الصوماليين منها السكن، داعيا إلى حل تلك العقبات ليتمكن الحجاج من أداء الفريضة بسهولة ويسر.

بدوره.. تعهد وزير الحج والعمرة السعودى بالعمل على معالجة كافة العقبات التي أشار إليها وزير الأوقاف الصومالي.