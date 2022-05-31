الصحة تكشف الوضع الوبائى لكورونا: تراجع الإصابات والوفيات لأدنى معدلاتها

كتب وليد عبد السلام

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان عن تفاصيل الوضع الوبائى لكورونا في الوقت الراهن وأوضح استمرار انخفاض نسب الإصابات والوفيات على مستوى محافظات الجمهورية، فضلاً عن انخفاض نسب التردد وإشغال المستشفيات بشكل ملحوظ.

ولفت الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إلى توسع الوزارة في حملة طرق الأبواب بالمحافظات لتطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا بكافة الجرعات المستحقة ( أولى، ثانية، تنشيطية)، والتي انطلقت بمحافظات (الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، بني سويف، أسيوط) في الفترة من 12 مايو وحتى 29 مايو.

وأكد عبد الغفار أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وناشدت وزارة الصحة ، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة لتلقي لقاحات فيروس كورونا، والتي تساهم في حماية كافة أفراد الأسرة من الإصابات الشديدة بفيروس كورونا ومتحوراته، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، وذلك في إطار حرص الوزارة على الصحة العامة للمواطنين وعلى مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.