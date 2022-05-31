الصحة البريطانية تطلب ممن تظهر عليهم أعراض مرض جدرى القرود العزل

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قالت إدارة الخدمات الصحية فى بريطانيا امس الإثنين أن الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض مرض جدرى القرود يجب أن يعزلوا أنفسهم للمساعدة فى الحد من انتقال العدوى فى المجتمع، بحسب صحيفة "اكسبريس" البريطانية.



يشار إلى أن جدرى القرود يعد مرضًا فيروسيًا ينتقل عادةً من لدغات الحيوانات أو استهلاك اللحوم المطبوخة بشكل غير صحيح، ويمكن أن ينتقل من شخص لآخر عن طريق الاتصال الوثيق.



ويمكن أن تشمل الأعراض الأولية للعدوى قشعريرة وإرهاق وحمى وآلام فى العضلات - مع ظهور حالات أكثر شدة فى كثير من الأحيان بطفح جلدى على الوجه والأعضاء التناسلية يمكن أن ينتشر فى أماكن أخرى من الجسم.



ومن المعروف أن الفيروس يسبب مرضًا خطيرًا بين بعض الفئات الضعيفة، بما فى ذلك الأطفال الصغار والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة والنساء الحوامل.



وأصدرت وكالة الخدمات الصحية التابعة لوزارة الصحة البيان الذى أشار إلى ارتفاع عدد حالات جدرى القرود فى إنجلترا بنحو 71 شخصاً - وبذلك يصل العدد الإجمالى للحالات المؤكدة فى المملكة المتحدة إلى 179 حالة.



فى السابق، تم نصح أولئك الذين لديهم حالة مشتبه بها أو مؤكدة بالمرض إما بالاتصال بإدارة الصحة الوطنية أو طلب المشورة من طبيبهم العام.



وقالت هيئة خدمات الصحة والسلامة المهنية: "يجب على الأشخاص المصابين بجدرى القردة إما المحتمل أو المؤكد أن يتجنبوا الاتصال بأشخاص آخرين.



وأضافت: "يمكن للحالات أن تقلل من مخاطر انتقال العدوى من خلال اتباع طرق التنظيف والتطهير القياسية وغسل الملابس وأغطية الأسرة بالمنظفات."