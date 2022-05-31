السيطرة على حريق شاحنة مواد بترولية بعد انقلابها قبل مدخل الغردقة

كان تلقي اللواء محي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا بانقلاب شاحنة محملة بمواد بترولية بطريق غارب - الغردقة، مما ادي الي اشتعال النيران بها، حيث اوقفت الحماية المدنية والاجهزة الامنية الطريق من الاتجاهين لمدة تجاوزت الساعة، لحين الانتهاء من رفع بقايا السيارة والبنزين من علي الطريق .

وأعادت الأجهزة الأمنية فتح الطريق مرة أخرى، بعد رفع خطام السيارة وإطفاء الحريق وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .