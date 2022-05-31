اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 مايو 2022 10:53 ص
أكرم القصاص
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السيطرة على حريق شاحنة مواد بترولية بعد انقلابها قبل مدخل الغردقة

الثلاثاء، 31 مايو 2022 10:46 ص
السيطرة على حريق شاحنة مواد بترولية بعد انقلابها قبل مدخل الغردقة اطفاء حريق سيارة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تعرضت شاحنة محملة بمواد بترولية للاحتراق بعد انقلابها في الساعات الأولي من فجر اليوم قبل مدخل مدينة الغردقة الشمالي، مما ادي الي توقف الطريق من الاتجاهين لحين تسيير الطريق ورفع حطام السيارة .
 
كان تلقي اللواء محي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا بانقلاب شاحنة محملة بمواد بترولية بطريق غارب - الغردقة، مما ادي الي اشتعال النيران بها، حيث اوقفت الحماية المدنية والاجهزة الامنية الطريق من الاتجاهين لمدة تجاوزت الساعة، لحين الانتهاء من رفع بقايا السيارة والبنزين من علي الطريق . 
 
وأعادت الأجهزة الأمنية فتح الطريق مرة أخرى، بعد رفع خطام السيارة وإطفاء الحريق وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .
 

 


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