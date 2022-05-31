اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 مايو 2022 06:38 م
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السكة الحديد ترصد وقوف أحد الأشخاص على شريط القطار أثناء مروره.. فيديو

الثلاثاء، 31 مايو 2022 05:16 م
السكة الحديد ترصد وقوف أحد الأشخاص على شريط القطار أثناء مروره.. فيديو محطة قطار
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت هيئة السكك الحديدية، فى بيان صادر عنها، أنه تم رصد مقطع فيديو من خلال مواقع التواصل الاجتماعى لقيام أحد الأشخاص بالوقوف على شريط السكة الحديد أثناء مرور القطار على خط ( القاهرة / بورسعيد ) على سبيل الدعابة واللهو معرضاً حياته للخطر، رغم إطلاق قائد القطار سارينة تحذير له وقيامة بالتهدئة لتفادى التصادم بالشاب.
 
وناشدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر المواطنين تجنب تلك السلوكيات السلبية التى تتسبب فى إزهاق الأرواح، وتعريض حياة المواطنين للخطر وتعطيل مسير القطارات، وكذلك الالتزام بعدم الاقتراب من شريط السكة الحديد والالتزام بقواعد مرور المزلقانات للمحافظة على الأرواح ولعدم التعرض للمساءلة القانونية. 
 
 

 


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