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السجن المشدد 15 سنة للمتهم بالاعتداء على 5 تلميذات داخل مدرسة بالمعادى

الثلاثاء، 31 مايو 2022 12:59 م
السجن المشدد 15 سنة للمتهم بالاعتداء على 5 تلميذات داخل مدرسة بالمعادى محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسني

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عامل مصاعد بإحدى المدارس بمنطقة المعادي، في قضية اتهامه بارتكاب جريمة الاختطاف بالتحايل لـ 5 طفلات بالمدرسة التي يعمل بها، والمقترنة بالاعتداء عليهن أثناء تواجدهن بدورة مياه المدرسة، بالسجن المشدد 15 سنة .
 
صدر القرار برئاسة المستشار وجيه حمزه شقوير، وعضوية المستشارين محمد حلمي غراب، وأشرف عبدالوهاب العشماوي، وأمانة سر سعيد عبد الستار ومحمود عبد الرشيد
 
كان النائب العام المستشار حماده الصاوي، سبق وأحال المتهم، محبوسا احتياطيا، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة.
 
واحتوت أوراق القضية على التقارير التي تفيد بتوقيع الكشف الطبي والذي أظهر وجود الالتهابات لدى الطفلات المجني عليهن، فضلا عن تعرف الطفلات على المتهم بارتكاب تلك الجرائم خلال العرض القانوني الذي أجرته النيابة العامة خلال مرحلة التحقيق.
 
 
 

هتك عرض

هتك عرض اطفال

جنايات القاهره

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