الرئيس الأوكراني: حصار الحبوب الأوكرانية يزعزع الاستقرار العالمي

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حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، من أن الحصار الروسي علي الحبوب الأوكرانية يزعزع الاستقرار العالمي ويفاقم من مخاطر المجاعة في إفريقيا وأجزاء من أوروبا.

ووصف زيلينسكي الوضع في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا بأنه "صعب" حيث تواجه المنطقة هجوما روسيا كاسحا، ويحاول الجيش الروسي حشد قوة هائلة لإلقاء المزيد من الضغوط على قوات كييف، وفقا لما أوردته قناة "الحرة"الأمريكية الثلاثاء.

وأضاف أن الجيش الروسي أعد أكبر عدد ممكن من قواته في دونباس، فيما تقصف القوات الروسية منطقة "خاركيف" مرة أخرى، لافتا إلى أنه تم قصف منطقة "سومي" على طول الحدود بين روسيا وأوكرانيا.

وأكد الرئيس الأوكراني، أن قواته تحرر أراضيها بالتدريج وتقترب من نقطة سيتعين على روسيا حينها أن تلقي السلاح وتقصي عدد قتلاها وتجنح إلى الدبلوماسية فى النهاية.