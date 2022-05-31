اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 يونيو 2022 12:04 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الرئيس الأوكراني: حصار الحبوب الأوكرانية يزعزع الاستقرار العالمي

الثلاثاء، 31 مايو 2022 11:00 م
الرئيس الأوكراني: حصار الحبوب الأوكرانية يزعزع الاستقرار العالمي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، من أن الحصار الروسي علي الحبوب الأوكرانية يزعزع الاستقرار العالمي ويفاقم من مخاطر المجاعة في إفريقيا وأجزاء من أوروبا.

ووصف زيلينسكي الوضع في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا بأنه "صعب" حيث تواجه المنطقة هجوما روسيا كاسحا، ويحاول الجيش الروسي حشد قوة هائلة لإلقاء المزيد من الضغوط على قوات كييف، وفقا لما أوردته قناة "الحرة"الأمريكية الثلاثاء.

وأضاف أن الجيش الروسي أعد أكبر عدد ممكن من قواته في دونباس، فيما تقصف القوات الروسية منطقة "خاركيف" مرة أخرى، لافتا إلى أنه تم قصف منطقة "سومي" على طول الحدود بين روسيا وأوكرانيا.

وأكد الرئيس الأوكراني، أن قواته تحرر أراضيها بالتدريج وتقترب من نقطة سيتعين على روسيا حينها أن تلقي السلاح وتقصي عدد قتلاها وتجنح إلى الدبلوماسية فى النهاية.

 


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة


الموضوعات المتعلقة

مقتل صحفى فرنسى فى أوكرانيا.. ماكرون ينعيه: كان هناك ليظهر حقيقة الحرب.. وزيرة خارجية فرنسا تطالب بإجراء تحقيق.. وتؤكد: طالبت الرئيس الأوكرانى بإعادة جثمانه للبلاد.. ومسؤولة بكييف: روسيا تحاول تدميرنا عن عمد

الإثنين، 30 مايو 2022 09:30 م

وزيرة خارجية فرنسا: طالبت الرئيس الأوكراني بإعادة جثمان الصحفي الفرنسي لعائلته

الإثنين، 30 مايو 2022 07:07 م

"زيلينسكى" يقيل رئيس جهاز الأمن بخاركيف لعدم تعزيزه دفاعات المدينة.. الرئيس الأوكرانى: البنية التحتية لمدينة سيفيرودونيتسك مدمرة بالكامل.. ورئيس الشيشان يدعو أوروبا لدفع رئيس أوكرانيا للجلوس على طاولة المفاوضات

الأحد، 29 مايو 2022 09:51 م

الرئيس الأوكرانى: البنية التحتية لمدينة سيفيرودونيتسك مدمرة بالكامل

الأحد، 29 مايو 2022 07:50 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة