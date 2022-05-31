وقال نائب وزير الخارجية الروسي يفجيني إيفانوف - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الفضائية - إن سلطات عدد من البلدان التي لاحظنا فيها "زيادة نشاط العناصر المعادية للروس"، اتخذت التدابير اللازمة لحماية البعثات الدبلوماسية الروسية من هجمات المتطرفين، وفقا للالتزامات الدولية.

وأشار إيفانوف إلى أنه "لسوء الحظ، لم يكن هذا هو الحال في كل مكان".

وأضاف "ومع ذلك، فإننا بشكل عام لا نرى ضرورة لإجلاء جزء من موظفي البعثات الخارجية الروسية من الدول غير الصديقة في هذه المرحلة، على الرغم من أن مثل هذه الإجراءات، بالطبع، منصوص عليها في حالة حدوث تطور غير مرغوب فيه للأحداث".