الخارجية الروسية: إجراء استفتاء بأوسيتيا الجنوبية حول الانضمام لموسكو يتطلب تحليلا دقيقا

كتب أحمد عرفة

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن مسألة إجراء استفتاء فى أوسيتيا الجنوبية حول الانضمام لروسيا، تتطلب تحليلا دقيقا ومناقشات بين الأطراف، وفقا لروسيا اليوم.

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية،: فيما يتعلق بالاستفتاء نفسه، بالطبع، مثل هذه القضية تتطلب تحليلا دقيقا ومناقشات بين الأطراف، موضحة أن روسيا على استعداد لإجراء مشاورات مع أوسيتيا الجنوبية لمناقشة المزيد من التكامل بين البلدين.

ولفتت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إلى أن روسيا تعتبر قرار رئيس أوسيتيا الجنوبية آلان غاغلويف، تعليق مرسوم سلفه "أناتولي بيبيلوف" بشأن الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا، أمرا منطقيا، متابعة: مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن مبادرة الرئيس السابق أناتولي بيبيلوف لم يتم الاتفاق عليها معنا، فإننا نقيّم قرار رئيس الدولة الجديد تعليق المرسوم المذكور في 13 مايو 2022، بشأن الدعوة إلى استفتاء في جمهورية أوسيتيا الجنوبية، كقرار سليم يتماشى مع روح التحالف بين بلدينا ومبدأ التنسيق الثنائي الوثيق بشأن القضايا المهمة لروسيا وأوسيتيا الجنوبية.