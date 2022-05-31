اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 31 مايو 2022 07:29 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الخارجية الروسية: إجراء استفتاء بأوسيتيا الجنوبية حول الانضمام لموسكو يتطلب تحليلا دقيقا

الثلاثاء، 31 مايو 2022 06:12 م
الخارجية الروسية: إجراء استفتاء بأوسيتيا الجنوبية حول الانضمام لموسكو يتطلب تحليلا دقيقا زاخاروفا
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن مسألة إجراء استفتاء فى أوسيتيا الجنوبية حول الانضمام لروسيا، تتطلب تحليلا دقيقا ومناقشات بين الأطراف، وفقا لروسيا اليوم.

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية،: فيما يتعلق بالاستفتاء نفسه، بالطبع، مثل هذه القضية تتطلب تحليلا دقيقا ومناقشات بين الأطراف، موضحة أن روسيا على استعداد لإجراء مشاورات مع أوسيتيا الجنوبية لمناقشة المزيد من التكامل بين البلدين.

ولفتت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إلى أن روسيا تعتبر قرار رئيس أوسيتيا الجنوبية آلان غاغلويف، تعليق مرسوم سلفه "أناتولي بيبيلوف" بشأن الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا، أمرا منطقيا، متابعة: مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن مبادرة الرئيس السابق أناتولي بيبيلوف لم يتم الاتفاق عليها معنا، فإننا نقيّم قرار رئيس الدولة الجديد تعليق المرسوم المذكور في 13 مايو 2022، بشأن الدعوة إلى استفتاء في جمهورية أوسيتيا الجنوبية، كقرار سليم يتماشى مع روح التحالف بين بلدينا ومبدأ التنسيق الثنائي الوثيق بشأن القضايا المهمة لروسيا وأوسيتيا الجنوبية.

 

 


روسيا

حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا وأوكرانيا

اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اسباب حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب أوكرانيا

حرب روسيا على أوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب العالمية الثالثة


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة