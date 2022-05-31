الخارجية الأوكرانية: العقوبات الأوروبية الجديدة ستسرع من انهيار الاقتصاد الروسى

كتب أحمد عرفة

قال ديمترى كوليبا، وزير الخارجية الأوكرانية، إن العقوبات الأوروبية الجديدة ستسرع من عملية انهيار الاقتصاد الروسي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأعرب وزير خارجية أوكرانيا عن خيبة أمله من موقف المجر من العقوبات على روسيا.

وتابع وزير خارجية أوكرانيا: طلبنا أسلحة ثقيلة إضافية من أستراليا.

وفى وقت سابق اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على فرض حزمة سادسة من العقوبات على روسيا تطال قطاعات المال والنفط، فضلا عن تقديم نحو 9 مليارات يورو لدعم الاقتصاد الأوكراني خلال الحرب.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، فى القمة الـ27 والتى عقدت فى بروكسل، اليوم الثلاثاء إن العقوبات تشمل إقصاء بنك "سبيربنك" -أكبر بنوك روسيا- من نظام سويفت للتحويلات المالية الدولية، وفقا لما أوردته قناة "الحرة"الأمريكية.

وأضافت: "من الجيد أننا انتزعنا سبيربنك من نظام سويفت للتحويلات المالية الدولية، كما سيكون هناك حظر على التأمين وإعادة التأمين على السفن الروسية من قبل الشركات الأوروبية، وعلى تقديم أى خدمات لأنشطة الأعمال الروسية، فضلا عن تعليق البث الإذاعى والتلفزيونى لثلاثة منافذ إعلامية روسية رسمية عملت على تزييف المعلومات التي شهدناها على مدى الشهور الماضية".