الجزائر: نساند تونس لتوفير احتياجاتها في مجال الطاقة

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أكد وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب، أن بلاده "ترافق وتساند تونس"، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مشيرًا إلى التنسيق معها لتوفير احتياجاتها اللازمة في مجال الطاقة من أجل أن يمر هذا "الصيف في أحسن الظروف".



جاء ذلك خلال التصريحات الصحفية، التي أدلى بها، عقب انعقاد اللجنة المشتركة الجزائرية-التونسية للتعاون في مجال الطاقة والمناجم، اليوم بالجزائر العاصمة، مع نظيرته التونسية نائلة نويرة القنجي.



وأوضح أن انعقاد هذه اللجنة، التي تضم ممثلين عن الوزارتين الجزائرية والتونسية والشركات الناشطة في قطاع الطاقة، كان مناسبة للوقوف على مستوى التعاون الثنائي، وتقييم كل ما تم إنجازه منذ الاجتماع الأول للجنة المنعقد بتونس في عام 2018.



وأضاف أن المحادثات شملت تبادل الخبرات في ميادين المحروقات، واستغلال الكهرباء والمناجم، واستغلال وتحويل الفوسفات والطاقات المتجددة.



من جانبها، اعتبرت وزير الصناعة والطاقة والمناجم التونسية، أن انعقاد اللجنة المشتركة من جديد يمثل فرصة لإعادة التأكيد على جودة العلاقات بين البلدين، مؤكدة أن الإرادة والعزيمة لا تزالان راسختان لتثبيت العلاقة الثنائية في الطاقة والمناجم.



كما أكدت القنجي إرادة الجانب التونسي في تعزيز التعاون الثنائي في مجال الكهرباء، من خلال تطوير الربط الكهربائي وتوسعته ليمتد إلى ليبيا.



وفيما يتعلق بالغاز الطبيعي، أشارت الوزيرة التونسية إلى الظروف العالمية، التي عقدت الأوضاع الاقتصادية في بلادها؛ من ناحية تموين وإمداد السوق المحلي، مؤكدة أن الجزائر كانت دائمًا "سندًا ودعمًا" لتونس لتجاوز مثل هذه الأزمات.



وأضافت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية نائلة نويرة القنجي أن المحادثات بين الوفدين شملت مجالات الطاقات المتجددة، والانتقال إلى الطاقات البديلة، والتبادل المحكم للمواد النفطية كغاز البترول المميع على مستوى المناطق الحدودية.