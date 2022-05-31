توريد 43 ألف طن بمجمع صوامع المفالسة بأسوان

أسوان - صلاح المسن

قام اليوم ابراهيم سليمان رئيس الوحدة المحلية لمركزومدينة إدفو بتفقد تسليم جمعيات وادى الصعايدة للقمح المورد للمطحن بإدفو، والتى بلغت ٣٠٠ طن، كما قام بزيارة مجمع الصومعات بالمفالسه بقريه الكلح شرق، حيث وصل التوريد والمخزون المحلى ٤٣ ألف طن حتى اليوم بالصومعه.

وشدد محافظ أسوان على إحكام الرقابة لحظر خروج أي كميات من الأقماح خارج نطاق المحافظة .

من ناحية أخري تتواصل فى محافظات الجمهورية العمل فى موسم توريد القمح للعام الجارى فى كافة الشون والصوامع، حيث انتهت المديريات من كافة الاستعدادات لبدء موسم توريد القمح داخل الصوامع والشون على مستوى الجمهورية، وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية استلام محصول القمح من المزارعين حتى نهاية أغسطس من العام 2022 لزيادة مخزون استراتيجى آمن من القمح المحلى، كما استعدت وزارة التموين لهذا الموسم بعد زيادة الطاقات والسعات التخزينية للقمح.

وحققت الدولة المصرية زيادة كبيرة فى موسم حصاد القمح بعد زيادة الرقعة الخضراء واستصلاح الدولة لملايين الأفدنة، حتى تكون الدولة المصرية قادرة على مواجهة التحديات العالمية والحرب الروسية الأوكرانية، والتى ألقت بظلالها على جميع دول العالم كل ذلك وأكثر من تحديات تواجهها الدولة المصرية الحديثة فى ظل توجيهات القيادة السياسية الحكيمة ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى.