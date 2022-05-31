التصريح بدفن جثة طفل صدمته سيارة فى مركز أخميم بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

صرحت النيابة العامة بدائرة مركز شرطة أخميم فى سوهاج، بدفن جثة طفل يبلغ من العمر 12 سنة لقى مصرعه على إثر اصطدام سيارة به على الطريق الزراعى بدائرة المركز، فتم تحرير المحضر اللازم، وتم العرض على النيابة العامة التى أصدرت قرارها السابق.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بوفاة طفل صدمته سيارة نقل على الطريق الزراعى دائرة المركز وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أخميم المركزى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والرائد إبراهيم صقر رئيس مباحث المديرية بوجود حادث تصادم ومتوفى بالطريق الزراعى دائرة مركز أخميم.

تبين أنه أثناء سير السيارة ربع نقل قيادة أشرف ف ا 44 سنة سائق ويقيم دائرة قسم أول سوهاج اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالطفل يوسف ا ا ف 12 سنة ويقيم دائرة المركز حال عبوره الطريق مما أدي لوفاته، وبسؤال والد المتوفي إدريس ا ف 55 سنة موظف ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم، وبسؤال قائد السيارة بأنه أثناء سيره فوجئ بالمذكور يعبر الطريق أمامه، ولم يتمكن من مفاداته.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة نزيف بالمخ أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية، فتم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.