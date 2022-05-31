الأوقاف: 509 مساجد جديدة تنضم لتطبيق البرنامج الصيفى للأطفال

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الالكترونى، أسماء 509 مساجد جديدة مشاركة في البرنامج الصيفي للأطفال في عدد من المحافظات وذلك عقب صلاة الظهر أيام الأحد، والثلاثاء، والخميس من كل أسبوع، على يبدأ التطبيق بدءًا من الخميس المقبل.

وشاركت مديريات أوقاف الجيزة والقاهرة ودمياط بعدد من الصور لحلقات البرنامج الصيفى للطفل بمساجدها، وذلك فى إطار مسابقة "حق الطفل" التى أطلقتها وزارة الأوقاف لمدة ثلاثة أشهر.

وقالت الوزارة، فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى من منطلق إيمانها بحق الطفل فى الرعاية التامة والنشأة الكريمة، وأن حق الطفل لا يقف عند حدود الغذاء الصحى أو الرياضة اللازمة لصحة البدن، إنما يشمل جوانب عديدة، من أهمّها التربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التى تتناسب مع مرحلته العمرية.

وأعلنت وزارة الأوقاف عن مسابقة كبرى تحت عنوان: (الأداء الفائق) ، بحيث تكون هناك جوائز شهرية وجوائز كبرى نهاية الفصل الصيفي للمحفظين والمقرئين والمفتين وأئمة المساجد والواعظات، على أن يقدم المتسابق ملفًا إلكترونيًا موثقًا بالفيديو أو الصور والأرقام عن أهم ما قام به، سواء من حيث عدد المشاركين ومدى تميزهم، ومقدار ما كانوا يحفظونه قبل الالتحاق وما حفظوه أو راجعوه أثناء الالتحاق بالحلقات، أو تصوير متميز لحلقات التحفيظ ومدى انتظامها وانضباطها، أو تسجيل فيديو للمقارئ وجديتها وانضباطها والأصوات الندية بها، أو تسجيل مكتوب لعدد الأسئلة التي وردت إلى لجنة الفتوى بالمسجد والإجابات النموذجية عليها، أو أعداد وأسماء وصفات المنتظمين في المقارئ القرآنية للجمهور من الرجال أو السيدات من خلال سجل موثق لذلك، ومقترحاته للتطوير.

وقالت الوزارة إن المسابقة تأتى بناء على ما لمسناه من أداء شديد التميز، وإقبال غير مسبوق على أنشطة الوزارة الصيفية من دروس دينية ومقارئ ومجالس إفتاء وحلقات تحفيظ للأطفال والبرنامج الصيفي للطفل، وتشجيعًا للقائمين على العمل.