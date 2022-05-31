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مساجد القاهرة والجيزة ودمياط تتزين بحلقات البرنامج الصيفى للطفل.. صور

الثلاثاء، 31 مايو 2022 12:43 م
مساجد القاهرة والجيزة ودمياط تتزين بحلقات البرنامج الصيفى للطفل.. صور البرنامج الصيفى للطفل
كتب على عبد الرحمن

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شاركت مديريات أوقاف الجيزة والقاهرة ودمياط بعدد من الصور لحلقات البرنامج الصيفى للطفل بمساجدها، وذلك فى إطار مسابقة "حق الطفل" التى أطلقتها وزارة الأوقاف لمدة ثلاثة أشهر.
 
وقالت الوزارة، فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى من منطلق إيمانها بحق الطفل فى الرعاية التامة والنشأة الكريمة، وأن حق الطفل لا يقف عند حدود الغذاء الصحى أو الرياضة اللازمة لصحة البدن، إنما يشمل جوانب عديدة، من أهمّها التربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التى تتناسب مع مرحلته العمرية.
 
وأعلنت وزارة الأوقاف عن مسابقة للأئمة والواعظات والمقرئين والمحفظين، بعنوان "الأداء الفائق"، وذلك بعد الإقبال على أنشطة الوزارة الصيفية من دروس دينية ومقارئ ومجالس إفتاء وحلقات تحفيظ للأطفال والبرنامج الصيفى للطفل، وتشجيعًا للقائمين على العمل. 
 
وفيما يلى ضوابط وآلية المشاركة فى مسابقة الأداء الفائق: 
1- جوائز المسابقة شهرية وجوائز كبرى نهاية الفصل الصيفي.
2- يقدم المتسابق ملفًا إلكترونيًا موثقًا بالفيديو أو الصور والأرقام عن أهم ما قام به.
3- يتضمن الملف عدد المشاركين ومدى تميزهم، ومقدار ما كانوا يحفظونه قبل الالتحاق وما حفظوه أو راجعوه أثناء الالتحاق بالحلقات.
4- تقديم تصوير متميز لحلقات التحفيظ ومدى انتظامها وانضباطها.
5- تسجيل فيديو للمقارئ وجديتها وانضباطها والأصوات الندية بها.
6- تسجيل مكتوب لعدد الأسئلة التى وردت إلى لجنة الفتوى بالمسجد والإجابات النموذجية عليها.
7- أعداد وأسماء وصفات المنتظمين فى المقارئ القرآنية للجمهور من الرجال أو السيدات من خلال سجل موثق لذلك، ومقترحاته للتطوير.
8- تقديم الملف فى الفترة من 15 إلى يوم 25 من كل شهر ميلادي.
9- المسابقة خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس ، للجوائز الشهرية.
10- يقدم الملف المجمع فى 15 – 25 سبتمبر للجوائز الكبرى.
11- سيتم صرف جوائز مالية وشهادات تقدير لجميع الملفات المتميزة.
12- تصل الجوائز المجمعة فى نهاية المرحلة إلى 20 ألف جنيه لأفضل الملفات المتقدمة.
13- تتدرج الجوائز وفق الإنجازات التى يتضمنها الملف.
14- يمكن للمتسابق المشاركة شهريًا وكذلك الفوز شهريًا حال تميز ما يقدمه.
 
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