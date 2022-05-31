الأوقاف تعلن فتح 150 مقرأة قرآنية جديدة للجمهور بالمساجد

وأكدت وزارة الأوقاف أنه فى إطار استعادة المسجد لدوره فى بناء الوعى تعمل وزارة الأوقاف على تكثيف الأنشطة التفاعلية بالمسجد من خلال الدروس والندوات والمحاضرات ، واستحداث بعض الأنشطة التفاعلية ، ومن أهمها:

1.التوسع فى مقارئ القرآن الكريم لجمهور المصلين .

2.عقد مقارئ قرآنية للسيدات بإشراف الواعظات المحفظات المعتمدات من الأوقاف.

3.تفعيل مبادرة "حق الطفل" ومبادرة "سكن ومودة" .

4.انطلاق البرنامج الصيفى للأطفال .

5.فتح جميع المكتبات بالمساجد الكبرى أمام الجمهور بدءًا من الثلاثاء القادم .

6.عقد مجالس الإفتاء على أيدى العلماء المتخصصين بالمساجد الكبرى بالتعاون مع كل من دار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية .

7.التوسع فى لجان المصالحة الأسرية بالتعاون مع دار الإفتاء ووزارة العدل .

8.التوسع فى القوافل الدعوية وبخاصة للمناطق الحدودية بالتعاون مع الأزهر الشريف .

9.إقامة الأمسيات الدينية بالمساجد الكبرى .

وسنعلن تفصيلا وتباعًا عن أماكن وأوقات عقد كل نشاط من هذه الأنشطة التفاعلية ، فى سبيل استعادة المسجد لدوره فى بناء الوعى الوسطى الرشيد المستنير.