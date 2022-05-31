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الأوقاف تعلن فتح 150 مقرأة قرآنية جديدة للجمهور بالمساجد

الثلاثاء، 31 مايو 2022 02:14 م
الأوقاف تعلن فتح 150 مقرأة قرآنية جديدة للجمهور بالمساجد المقارئ القرآنية
كتب على عبد الرحمن

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أعلنت وزارة الأوقاف، فتح 150 مقرأة قرآنية جديدة للجمهور، بمحافظات بني سويف والفيوم والمنيا والدقهلية والمنوفية، لافتة إلى أن ما تم نشره قبل 319 مقرأة  للجمهور، ليصل إجمالي المقارئ القرآنية المفتوحة للجمهور 469 مقرأة للجمهور، وتكون جميعها يوم الجمعة من كل أسبوع بعد صلاة العصر.
 
وأكدت وزارة الأوقاف أنه فى إطار استعادة المسجد لدوره فى بناء الوعى تعمل وزارة الأوقاف على تكثيف الأنشطة التفاعلية بالمسجد من خلال الدروس والندوات والمحاضرات ، واستحداث بعض الأنشطة التفاعلية ، ومن أهمها:
 1.التوسع فى مقارئ القرآن الكريم لجمهور المصلين . 
2.عقد مقارئ قرآنية للسيدات بإشراف الواعظات المحفظات المعتمدات من الأوقاف. 
3.تفعيل مبادرة "حق الطفل" ومبادرة "سكن ومودة" . 
4.انطلاق البرنامج الصيفى للأطفال . 
5.فتح جميع المكتبات بالمساجد الكبرى أمام الجمهور بدءًا من الثلاثاء القادم . 
6.عقد مجالس الإفتاء على أيدى العلماء المتخصصين بالمساجد الكبرى بالتعاون مع كل من دار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية .
7.التوسع فى لجان المصالحة الأسرية بالتعاون مع دار الإفتاء ووزارة العدل . 
8.التوسع فى القوافل الدعوية وبخاصة للمناطق الحدودية بالتعاون مع الأزهر الشريف .
9.إقامة الأمسيات الدينية بالمساجد الكبرى . 
وسنعلن تفصيلا وتباعًا عن أماكن وأوقات عقد كل نشاط من هذه الأنشطة التفاعلية ، فى سبيل استعادة المسجد لدوره فى بناء الوعى الوسطى الرشيد المستنير.
وفيما يلى أسماء وعناوين المقارئ القرآنية الجديدة: 

 

 

 

 


 

 

 


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