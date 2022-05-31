الأوقاف: اختبار الراغبات فى الحصول على تصريح واعظة متطوعة 18 و19 يونيو

كتب على عبد الرحمن

نشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكترونى، أسماء من لهن حق دخول الاختبار التحريري لمسابقة الواعظات المتطوعات من خريجات جامعة الأزهر الشريف بجميع كلياتها العاملات بالمعاهد الأزهرية، وخريجات مراكز الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف.

وقالت الوزارة، إنه من المقرر أن يجرى الاختبار، يومي السبت والأحد 18 و 19 يونيو المقبل بمقر مسجد النور بالعباسية، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، علمًا بأنه لن يسمح بدخول الاختبار إلا لمن تحمل بطاقة الرقم القومي، وإفادة رسمية من جهة العمل معتمدة ومختومة.

وبالنسبة لخريجات المراكز الثقافية؛ يشترط اصطحاب صورة من شهادة المركز الثقافي الإسلامي، مع الأصل للاطلاع عليه عند دخول لجنة الاختبار.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الأوقاف عن مسابقة للأئمة والواعظات والمقرئين والمحفظين، بعنوان "الأداء الفائق"، وذلك بعد الإقبال على أنشطة الوزارة الصيفية من دروس دينية ومقارئ ومجالس إفتاء وحلقات تحفيظ للأطفال والبرنامج الصيفي للطفل، وتشجيعًا للقائمين على العمل.

وفيما يلى ضوابط وآلية المشاركة فى مسابقة الأداء الفائق:

1- جوائز المسابقة شهرية وجوائز كبرى نهاية الفصل الصيفي.

2- يقدم المتسابق ملفًا إلكترونيًا موثقًا بالفيديو أو الصور والأرقام عن أهم ما قام به.

3- يتضمن الملف عدد المشاركين ومدى تميزهم، ومقدار ما كانوا يحفظونه قبل الالتحاق وما حفظوه أو راجعوه أثناء الالتحاق بالحلقات.

4- تقديم تصوير متميز لحلقات التحفيظ ومدى انتظامها وانضباطها.

5- تسجيل فيديو للمقارئ وجديتها وانضباطها والأصوات الندية بها.

6- تسجيل مكتوب لعدد الأسئلة التي وردت إلى لجنة الفتوى بالمسجد والإجابات النموذجية عليها.

7- أعداد وأسماء وصفات المنتظمين في المقارئ القرآنية للجمهور من الرجال أو السيدات من خلال سجل موثق لذلك، ومقترحاته للتطوير.

8- تقديم الملف في الفترة من 15 إلى يوم 25 من كل شهر ميلادي.

9- المسابقة خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس ، للجوائز الشهرية.

10- يقدم الملف المجمع في 15 – 25 سبتمبر للجوائز الكبرى.

11- سيتم صرف جوائز مالية وشهادات تقدير لجميع الملفات المتميزة.

12- تصل الجوائز المجمعة في نهاية المرحلة إلى 20 ألف جنيه لأفضل الملفات المتقدمة.

13- تتدرج الجوائز وفق الإنجازات التي يتضمنها الملف.

14- يمكن للمتسابق المشاركة شهريًا وكذلك الفوز شهريًا حال تميز ما يقدمه.