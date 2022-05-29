خالد الجندى: الإمام والواعظة لهما دور بارز فى بناء الوعى وتغيير السلوك

كتب ــ على عبد الرحمن

أكد الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن مهمة الإمام والواعظة من المهام الإعلامية والتي لها دور بارز في التأثير على سلوك الناس، وتلك المهمة سبب في هداية الناس، يقول الله "عز وجل": "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا".

جاء ذلك خلال محاضرته بعنوان: "الإعلام ودوره في تجديد الخطاب الديني"، على هامش الدورة التدريبية لأئمة وواعظات مصر وبوركينا فاسو بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بحضور الدكتور أشرف فهمي مدير عام الإدارة العامة للتدريب بوزارة الأوقاف.

وبين الجندى، أن الهداية لها أنواع منها : الهداية الجبلية وهي صبغة الله التي فطر الناس عليها، كل مولود يولد على الفطرة، فمعرفة الله تحتاج إلى العقل، وعبادة الله تكون عن طريق الشرع، فيجب التفريق بين معرفة الله (عز وجل) وبين عبادته، فالمعرفة يمكن أن يسوقك العقل إليها، لكن العبادة تحتاج إلى شرع لنعرف كيف نعبد الله وهذا الشرع يأتي من إرشاد الأنبياء لنا بما علمهم الله (عز وجل)، وبما أمرهم به، يقول الله (عز وجل): "فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ"، ولذلك يقول العلماء إن العبادات لا يشترط أن تكون معقولة المعنى، ولكنها تكون منقولة عن الأنبياء والمرسلين.