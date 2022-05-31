اليوم السابع
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الأزهر والأوقاف يطلقان قافلة دعوية مشتركة بشمال سيناء وسوهاج.. الجمعة

الثلاثاء، 31 مايو 2022 01:17 م
الأزهر والأوقاف يطلقان قافلة دعوية مشتركة بشمال سيناء وسوهاج.. الجمعة وزارة الأوقاف - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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تٌطلق وزارة الأوقاف، بالتعاون مع الأزهر الشريف، قافلتان دعويتان مشتركتان إلى محافظتى "شمال سيناء – سوهاج"، يوم الجمعة المقبلة وتضم كل قافلة (عشرة  علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " سعة أبواب الخير في الرسالة المحمدية".
 
في سياق متصل حددت الوزارة موضوعات خطب شهر ذي القعدة 1443 هــ على النحو التالى: 
 
الجمعة الأولى : 3/ 6/ 2022م - سعة أبواب الخير في الرسالة المحمدية.
الجمعة الثانية : 10/ 6/ 2022م - الدين والإنسان.
الجمعة الثالثة : 17/ 6/ 2022م - الحفاظ على الأوطان.
الجمعة الرابعة : 24/ 6/ 2022م - أخلاق الحبيب المصطفى (صلى الله عليه وسلم).
وقررت وزارة الأوقاف تزويد 150 مكتبة من مكتبات المساجد الكبرى بركن تثقيفي للطفل، يضم 15 كتابًا من الإصدارات المشتركة بين وزارتي الأوقاف والثقافة من سلسلة (رؤية للنشء) بكل مكتبة من المكتبات.
 
ولفتت الوزارة إلى أن الكتب التي سيتم تزويد المكتبات بها هى :
1. حكايات فردوس وسماحة
2. رحلة إلى مركز الأرض 
3. قرأت لك 
4. فكرة في كتاب
5. ريم والجد رضوان
6. الحقيقة والخيال
7. بين الحقيقة والخيال 
8. أغرب من الخيال 
9. القفز فوق الصعاب 
10. أحلم
11. يحدث في المدرسة 
12. حروب وهمية 
13. علماء العرب
14. مغامرات فلفلة 
15. قطار الأخلاق

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