بدء تقييم 13ألف متقدم للتعاقد على وظائف إمام وخطيب ومدرس بالأوقاف 5يونيو القادم

كتبت ريهام الباشا

أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بدء تقييم المتقدمين للتعاقد على عدد (1000) وظيفة إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف، والبالغ عددهم 13 ألفا 96 متقدما، خلال الفترة من 5 إلى 23 يونيو المقبل، ويستطيع المتقدمون المتابعة من خلال الدخول على موقع بوابة الوظائف الحكومية التي تقدموا عليها https://jobs.caoa.gov.eg/ .

وقال الشيخ إن الجهاز ينفذ أعمال التقييم بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع له، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن جميع أعمال التقييم بالمركز تتم بشكل إلكتروني بدء من دخول الممتحن وحتى ظهور النتيجة دون أدنى تدخل بشري، بهدف تحقيق العدالة والشفافية وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص في التوظف.. مشددا على أنه من حق المؤسسات الحكومية أن توظف أفضل الكفاءات الموجودة في سوق العمل الراغبة في التقدم للوظائف الحكومية، حيث أن المنظومة توفر كافة متطلبات العدالة والنزاهة في اختبار المتقدمين.

وأضاف أن الجهاز قد أعلن عن هذه المسابقة قبل فتح باب التقدم لها بـ 15 يوما حتى يتمكن الراغبون في التقدم من تجهيز المستندات المطلوبة، وتم فتح باب التقدم أون لاين على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز خلال الفترة من 15 فبراير وحتى 2 مارس 2022، وبالتالي بلغ عدد ساعات التقدم 384 ساعة، في حين أن التقدم المعتاد باليد في المسابقات المماثلة كان في السابق يمتد لمدة اسبوعين بواقع 10 أيام عمل و60 ساعة تقديم.