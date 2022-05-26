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"البيئة" تطلق الموقع الإلكترونى الرسمى لقمة المناخ 2022 خلال ساعات

الخميس، 26 مايو 2022 09:36 ص
"البيئة" تطلق الموقع الإلكترونى الرسمى لقمة المناخ 2022 خلال ساعات قمة المناخ 2022
كتبت منال العيسوي

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تطلق وزارة البيئة، خلال ساعات، الموقع الالكترونى الرسمى لقمة المناخ 2022 الخاص بمؤتمر الاطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ 2022، ضمن الاستعدادات لاستضافة مصر للمؤتمر نهاية هذا العام بمدينة السلام شرم الشيخ.
 
الموقع الإلكترونى لقمة المناخ تم إنشائه بالتعاون والتنسيق بين وزارة البيئة ووزارة الاتصالات المصرية والأمم المتحدة، وسيتضمن الموقع كافة التفاصيل المرتبطة بمؤتمر شرم الشيخ وخصائص المنطقة الزرقاء والمنطقة الخضراء والفاعليات التى ستعقد بكلاهما، كما سيحتوي على تفاصيل التسجيل وحضور كل المشاركين من القطاع الخاص والاهلي والمراكز البحثية، ضمن منطقة الفاعليات التي تعقد على هامش القمة، حيث أن حضور المؤتمر بالتسجيل وليس بالدعوات.
 
جدير بالذكر أن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، تهدف إلى تحقيق النمو الإقتصادي المستدام، الذى يقوم على خفض الانبعاثات الدفيئة الصادرة عن بعض القطاعات ، إضافة إلى تحسين قدرات التكيف والمواجهة لآثار التغيرات المناخية، كآلية لحماية الاقتصاد، وحوكمة المناخ، وإيجاد تعزيز تمويل المناخ والبنية التحتية، تعزيز البحث العلمي والتكنولوجيا ورفع الوعي لمواجهة تغير المناخ، وأن هناك حزمة أولى من المشروعات المقترحة، لتنفيذ أهداف الاستراتيجية سواء في مجال التكيف والتخفيف والآثار الاجتماعية والإقتصادية لتغير المناخ، بعد موافقة المجلس الوطني للتغيرات المناخية، ومنها برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة متضمنا الهيدروجين الأخضر، حيث أن القطاع الخاص له دور كبير فيه، وأيضا برنامج النقل، وبرنامج تخزين واحتجاز الكربون ونقله، وللتكيف هناك برامج مخصصة للزراعة والمحاصيل، وحماية المناطق الساحلية، وتحلية المياه بالطاقة المستدامة.
 

تغير المناخ

قمة المناخ

مؤتمر شرم الشيخ

الموقع الالكترونى لمؤتمر المناخ


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