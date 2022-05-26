"البيئة" تطلق الموقع الإلكترونى الرسمى لقمة المناخ 2022 خلال ساعات

كتبت منال العيسوي

تطلق وزارة البيئة، خلال ساعات، الموقع الالكترونى الرسمى لقمة المناخ 2022 الخاص بمؤتمر الاطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ 2022، ضمن الاستعدادات لاستضافة مصر للمؤتمر نهاية هذا العام بمدينة السلام شرم الشيخ.

الموقع الإلكترونى لقمة المناخ تم إنشائه بالتعاون والتنسيق بين وزارة البيئة ووزارة الاتصالات المصرية والأمم المتحدة، وسيتضمن الموقع كافة التفاصيل المرتبطة بمؤتمر شرم الشيخ وخصائص المنطقة الزرقاء والمنطقة الخضراء والفاعليات التى ستعقد بكلاهما، كما سيحتوي على تفاصيل التسجيل وحضور كل المشاركين من القطاع الخاص والاهلي والمراكز البحثية، ضمن منطقة الفاعليات التي تعقد على هامش القمة، حيث أن حضور المؤتمر بالتسجيل وليس بالدعوات.