اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 مايو 2022 12:24 م
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إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق الداخلة بلاط بالوادى الجديد

الثلاثاء، 31 مايو 2022 12:15 م
إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق الداخلة بلاط بالوادى الجديد صورة ارشيفية
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق "الداخلة - بلاط" فى الوادي الجديد، وتم نقلهم إلى مستشفى الداخلة العام.

 

ورد إخطار من شرطة النجدة إلي اللواء محمود فاروق مدير أمن الوادي الجديد، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الداخلة بلاط مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

 

انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام، وأسفر الحادث عن إصابة كلا من ناجي عبد المنعم محمد 57 سنة ومحمد كامل محمد 38 سنة وحسن علي احمد 58 سنة وعماد مصطفي النحاس 53 سنة بجروح وكدمات، وجميعهم من مدينة موط، وتم نقلهم إلى مستشفى الداخلة العام، وتحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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