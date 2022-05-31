إحالة صاحب كافيتريا للجنايات بتهمة التهرب من دفع الضرائب بالإسكندرية

الإسكندرية - فريق المحافظات

أحالت نيابة مكافحة التهرب من الضرائب في الإسكندرية المتهم "ف.ف.ي" صاحب كافتريات ومنشآت سياحية إلى محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عوض محمد خليفة رئيس المحكمة، وعضوية كل المستشار طارق إبراهيم محمد والمستشار سامح سعيد سمك وسكرتير الجنايات محمد صالح لمحاكمته بتهمه التهرب من الضرائب.

تعود الواقعة في القضية رقم 8688 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة الدخيلة غرب والمقيدة 64 فحص ضرائب القيمة المضافة، عندما اتهمت مكافحة التهرب من الضرائب المتهم من أداء ضريبة القيمة المضافة والمبيعات عن نشاطه فى إدارة منشآت سياحية.

كشفت مباحث التهرب من الضرائب، أن المتهم " ف.ف.ي" صاحب كافتريات منشآت سياحية بصفته مسئول عن نشاطه إدارة وتشغيل المنشآت والمنتجعات السياحية والترفيهية وادارة الفنادق السياحية خلال الفترة من 2008 حتي 2017 بأن قام ببيع سلع بدون الإقرارعنها وسداد الضريبة المقدمة منه بمأمورية الضرائب العامة علي الدخل دون الإقرار عنها وسداد قيمتها الضريبة المستحقة وذلك من خلال الاطلاع علي الإقرارات الضريبة المقدمة منه بمامورية الضرائب والقيمة المضافة والمبيعات، وانتهت بأن المتهم يستحق علية دفع ضريبة قيمة مضافة خلال الفترة من 2016/9 حتي 2017/6 بمبلغ 75664 جنية بخلاف الضريبة المضافة و وكذلك صربية مبيعات للفترة من عام 2008 وحتي 2016/9 قدرها 191777 جنية بخلاف الضريبة المضافة وحدد جلسة 8 يونيو القادم لمحاكمته.