أهالى قرية سروهيت بالمنوفية يطالبون بعمل مطب صناعى.. ورئيس المدينة يرد

أرسل القارئ شعبان فتحى شعبان حسن من أهالى قرية سروهيت مركز منوف فى محافظة المنوفية، مناشدة عبر خدمة" صحافة المواطن" باليوم السابع، لعمل مطب صناعى قائلا :" الشكوى بخصوص السرعة الجنونية للعربيات على الطريق من نزلة منوف الدائرى الإقليمى والمعروفة باسم نزلة سعد عطيه مارا بقرية سروهيت محل الشكوى إلى مدينة سرس الليان حيث أن هذا الطريق يقسم القرية إلى نصفين، والمطلوب عمل مطبات صناعية بأسرع ما يمكن حفاظا على أرواح أطفالنا".

ومن جانبه أكد المهندس وحيد عبد ربه رئيس مجلس مركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية، أنه تم عمل أكثر من 7مطبات صناعية من أول نزلة سعد عطية مرورا بقرية سروهيت وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين.

وأكد رئيس مجلس مركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية، لليوم السابع، نعمل على قدم وساق من أجل، تقديم كافة الخدمات للمواطن المنوفى فى كافة مجالات اختصاص الوحدات المحلية.

وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".