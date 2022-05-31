ألمانيا تقود هبوط الأسهم الأوروبية بسبب مخاوف من إجراءات البنوك المركزية

وكالات

قادت الأسهم الألمانية تراجع أسواق الأسهم الأوروبية الثلاثاء، بعدما أثار ارتفاع أكبر من المتوقع في التضخم في ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، المخاوف من إجراءات متشددة من البنوك المركزية.

وحسب موقع سكاى نيوز، يترقب المستثمرون الآن بيانات التضخم السنوي في منطقة اليورو عن شهر مايو والمتوقع أن تظهر ارتفاعا قياسيا إلى مستوى 7.7 بالمئة بعد ارتفاعها إلى 7.4 بالمئة الشهر الماضي.

وتصاعدت المخاوف من ارتفاع مطرد في تكاليف الطاقة مع زيادة أسعار النفط بعد أن تعهدت أوروبا بخفض أغلب وارداتها من النفط الروسي.

ونزل المؤشر داكس الألماني 0.6 بالمئة في حين انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة.

وقاد مؤشرا قطاعي التكنولوجيا والسفر الانخفاضات فنزل كل منهما بأكثر من واحد بالمئة.

والمؤشر ستوكس في طريقه لتسجيل تراجع شهري بأكثر من واحد بالمئة.

وقفز سهم شركة دي.إس.إم الهولندية للكيماويات 10.4 بالمئة بعد إعلان اعتزامها الاندماج مع نظيرتها السويسرية فيرمينيش. وأعلنت دي.إس.إم كذلك عن بيع وحدتها للمواد الهندسية مقابل 4.13 مليار دولار.