أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 31-5-2022

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 31-5-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، آخر جلسات عام 2022، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 2.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 665.857 مليار جنيه.



إيقاف تداول 3 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، الدولية للصناعات الطبية ايكمى.



البورصة تربح 2.3 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، آخر جلسات عام 2022، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 2.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 665.857 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 327.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 33 ألف عملية لعدد 185 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 36.4% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 58.74%، والعرب على 4.87% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 73.24% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 26.75%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 76.8 مليون جنيه، 23.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 36.9 مليون جنيه، 337.9 ألف جنيه، 2.5 مليون جنيه، 60.4 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.4%، ليغلق عند مستوى 10150 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 1732 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 12430 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 4102 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 1744 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 2621 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 3675 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 1179 نقطة.

وصعدت أسهم 66 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 33 شركة، ولم تتغير مستويات 86 شركة.



تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركتي النعيم القابضة للاستثمارات، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي 150 ألف سهم، مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 600 ألف سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف 10 مليون سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 5 آلاف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات العربية لحليج الأقطان، المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا 100 ألف سهم، 49946 سهم، 10 مليون سهم، 4 آلاف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا 4 آلاف سهم، واشترت إدارة نفس الشركة 2000 سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 21326 سهم.



نتائج الأعمال أعلنت عدد من الشركات، نتائج أعمالها خلال الفترة الماضية، وحققت شركة بالم هيلز للتعمير، إجمالي مبيعات جديدة بمبلغ 5.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2022 مقابل 3.4 مليار جنيه بمعدل زيادة قدرها 62% على أساس سنوي، وترجع الزيادة في إجمالي المبيعات إلى زيادة أسعار البيع متزامنًا مع النمو في عدد الوحدات المباعة خلال الفترة بنسبة زيادة قدرها 96% على أساس سنوي لتصل إلى 959 وحدة خلال الربع الأول من عام 2022 مقابل 488 وحدة مباعة خلال نفس الفترة من العام السابق.

وبلغت إيرادات شركة بالم هيلز المجمعة خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2022 مبلغ 2.9 مليار جنيه بزيادة قدرها 47% على أساس سنوي، وبلغ مجمل الربح 918 مليون جنيه محققًا نسبة زيادة سنوية قدرها 27% خلال الربع الأول من عام 2022، وبلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية للعام 295 مليون جنيه بمعدل نمو بلغ 44% على أساس سنوي.

وحققت شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية، إجمالي إيرادات بلغت 559.5 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2022 مقابل 463.4 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 20.7%، وحققت الشركة صافي ربح 200.3 مليون جنيه مقارنة مع صافي ربح 142.4 مليون جنيه، بنسبة نمو 40.6%.

وحققت شركة العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، إيرادات قياسية بلغت 453.8 مليون جنيه خلال الربع الأول من السنة المالية 2022 بزيادة 40% مقارنة بذات الفترة من العام السابق، وارتفع إجمالي الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك بنسبة 11% ليصل إلى 76.7 مليون جنيه، وأرباح ربع سنوية بلغت 46.58 مليون جنيه بواقع 0.87 جنيه لكل سهم.



بي إنفستمنتس قالت شركة بي إنفستمنتس القابضة، إن مجلس الإدارة وافق على بيع كامل حصة الشركة في شركة جيزة سيستمز للشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات، إحدى الشركات التابعة لشركة الاتصالات السعودية (STC).