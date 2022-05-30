5 أسباب صحية تدفعك إلى تمارين التمدد.. منها صحة العظام

كتبت إيناس البنا

تمارين التمدد هو أحد أكثر أشكال ممارسة الرياضة شيوعا، فمن المعروف أن هذا التمرين يريح الجسم (العظام والعضلات والعقل) ولكن هل تعلم أنه يقدم العديد من الفوائد الأخرى؟.

فوائد تمارين التمدد

فيما يلي بعض الطرق التي يمكن أن تؤدي فيها تمارين الإطالة إلى تحسين الصحة الجسدية وفقا لموقع " timesnownews":

تحسن الموقف:

يمكن أن تسهل الوضعية الجيدة الحصول على جسم صحي ومناسب، يمكن أن تساعد المرونة في تحسين الموقف وتقليل حالات التراخي وآلام الظهر وما إلى ذلك.

يعزز المرونة:

إذا كان الانحناء غالبًا ما يؤدي إلى الشعور بالألم أو الانزعاج، فقد يكون الوقت قد حان لاختيار بعض تمارين الإطالة.

يقلل من خطر الإصابة:

التمدد هو شكل من أشكال تمارين الإحماء، يمكن لممارستها قبل التمرين أن تساعد في تقليل مخاطر التعرض لإصابات أثناء التمرين أو بعده.

يقوي العضلات وصحة العظام:

يحسن التمدد الدورة الدموية والوضع والتنسيق وتوازن الجسم، هذا يمكن أن يساعد في تعزيز صحة العضلات والعظام بشكل ملحوظ.