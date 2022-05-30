اليوم السابع
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وزارة الدفاع الروسية: تدمير 15 طائرة مسيرة وتحييد 320 متطرفا أوكرانيا

الإثنين، 30 مايو 2022 10:20 ص
وزارة الدفاع الروسية: تدمير 15 طائرة مسيرة وتحييد 320 متطرفا أوكرانيا الجيش الروسى - صورة أرشيفية
وكالات

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أصابت صواريخ جوية عالية الدقة موقعى قيادة ومراقبة، ومركز اتصالات و34 منطقة تمركز للأفراد والمعدات العسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

 

وحسب موقع روسيا اليوم، أعلن عن ذلك المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، اللواء إيجور كوناشينكوف، حيث تابع أن الطائرات العملياتية والتكتيكية والجيش والمسيرات الروسية قصفت 3 مواقع قيادة و67 منطقة تمركز للأفراد والمعدات العسكرية. وإجمالا، نتيجة للغارات الجوية، تم تحييد ما يصل إلى 320 من القوميين المتطرفين الأوكرانيين، خلال الـ 24 ساعة الماضية، علاوة على 47 وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية.

 

وقد أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 15 مسيرة أوكرانية في مناطق قرى "سيفيرودونيتسك" و"نوفوتشيرفونويه" و"فاسيلييفكا" بجمهورية لوغانسك الشعبية، وقرى "بانتيليمونوفكا" و"غريغوروفكا" و"كراسنوغوروفكا" و"نيفيلسكويه" بجمهورية دونيتسك الشعبية، وقرى "بترابوليه" و"بتروفسكويه" و"غلينسكويه" بمنطقة خاركوف، وقرى "تشيرنوبايفكا" و"ألكسندروفكا" بمنطقة خيرسون.

 

بالإضافة إلى ذلك، فقد تم اعتراض 9 صواريخ أوكرانية من منظومة "سميرتش" متعددة الإطلاق في مناطق قرى "مالايا كاميشيفاخا" و"كامينكا" و"براجكوفكا" و"غلينسكويه" بمنطقة خاركوف وقرية "تشيرنوبايفكا" بمنطقة خيرسون.

 


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