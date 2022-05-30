واشنطن بوست: يجب على بايدن إلغاء أو خفض التعريفة الجمركية على منتجات الصين

كتبت ريم عبد الحميد

دعت صحيفة واشنطن بوست الرئيس الأمريكى جو بايدن إلى ضرورة رفع التعريفة الجمركية التي فرضها سلفه دونالد ترامب على الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة.

وقالت الصحيفة إن واحدة من الفوضى الكثيرة التي خلفها ترامب هي التعريفات الكاسحة التي رفضه على الآلاف من المنتجات الصينية. وأدت حرب ترامب التجارية إلى رفع التكاليف للأمريكيين ولم تؤدى إلا إلى حالة من الغضب من قبل الصين، وحان الوقت لكى ينهى الرئيس بايدن هذه التعريفات ولا ينبغي عليه أن ينتظر عدة أشهر لحين إجراء مراجعة رسمية فى الأمر.

وذهبت الصحيفة إلى القول بأن المشكلة الأولى التي تواجه الاقتصاد الأمريكي هي التضخم، فبايدن مغرم بإخبار الأمريكيين بأنه يفعل كل شئ يمكنه للمساعدة فى تلك المشكلة التي يسميها الأولوية الداخلية القصوى. ورغم أن حرك مخرون النفط الاستراتيجي فى محاولة لتخفيف الضغط، فإن الأسعار لا تزال مرتفعة. والأمر المثير للدهشة هو أن بايدن لم يقوم بخطوة هامة أخرى لمحاولة المساعدة فى خفيف التضخم وهى إزالة، أو على الأقل خفض التعريفة التي فرضها ترامب على أكثر من 300 مليار دولار من الواردات الصينية.

وكان بايدن قد قال عدة مرات فى الأسابيع الأخيرة انه ناقش مسالة التعريفة الجمركية مع كبار مستشاريه ويبحث تقليلها. وإزالة هذه التعريفة أو على الأقل خفضها لن يؤدى إلى فخفض التضخم من مستواه الحالي بأكثر من 8% إلى هدف 2%، لكن الخبراء يقدرون أن الخطوة يمكن أن تؤدى على خفض فورة فى التضخم بنسبة 0.3%، مع احتمال نسبة أكبر من الانخفاض فى غضون عام.