هل يرفض فلاديمير بوتين الاتصالات الدولية؟ وزير الخارجية الروسي يكشف الحقيقة

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قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الرئيس فلاديمير بوتين وغيره من كبار المسؤولين الروس لم يرفضوا أبدا الاتصال من نظرائهم الأجانب.

وقال في مقابلة مع قناة "تي إف 1" التلفزيونية الفرنسية "نحن لا نفرض أنفسنا على أي شخص أبدا .. إذا أراد أي شخص التحدث إلينا، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يرفض أبدا نظرائه الذين يطلبون محادثته هاتفيا أو عقد لقاء شخصي .. الكل يعرف ذلك".

وأكد وزير الخارجية الروسي إن موسكو ستقبل طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاتصال بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الوضع في أوكرانيا في حال تلقيها مثل هذا الطلب.

عندما سئل عما إذا كان يتوقع أن ينضم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجهود لإنهاء "هذه الحرب" قال لافروف "لقد قلت بالفعل إنها لا تعتمد علينا". وقال "إذا طلب إيمانويل ماكرون من فلاديمير بوتين إجراء اتصال، يمكنني أن أضمن بطبيعة الحال، سيتم قبول هذا الطلب".

وقال لافروف إن الغرب خطط لعقوباته المناهضة لروسيا منذ فترة طويلة ومن غير المرجح أن يرفعها.

وأضاف "قلت إن كلا الجانبين يطرد الدبلوماسيين. لم نطرد أحدا أبدا. هذه العقوبات التي هي أشبه بالهستيريا بدأها الغرب. السرعة التي فُرضت عليها ونطاقها يثبتان أنهما لم يتم اختراعهما بين عشية وضحاها.. لقد تم التخطيط لها منذ زمن بعي" متابعا "هذه العقوبات لن ترفع على الأرجح".